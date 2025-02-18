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22:33, 18 февраля 2025Мир

Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

La Depeche: Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью газете La Depeche.

Макрон подчеркнул, что готов вести диалог с российским коллегой. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — заявил он свою позицию.

18 февраля Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Позже стало известно, что между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну.

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