La Depeche: Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью газете La Depeche.

Макрон подчеркнул, что готов вести диалог с российским коллегой. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — заявил он свою позицию.

18 февраля Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Позже стало известно, что между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну.

