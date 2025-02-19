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11:05, 19 февраля 2025Экономика

В России решили сократить выпуск автомобилей Xcite в три раза

«Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск автомобилей Xcite почти в 3 раза
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Производственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на 2025 год значительно сокращает объемы производства автомобилей Xcite по сравнению с 2024-м. Завод планирует собрать всего около 6500 автомобилей, что в 2,5 раза меньше, чем было произведено в прошлом году. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на материалы компании.

Так, прошлый год показал, что фактический объем производства машин данной марки составил около 16 500 единиц, несмотря на то, что первоначальные планы были значительно выше — предприятие рассчитывало выпустить 25 000 автомобилей, затем цель была скорректирована до 20 000, но и этот план завод выполнить не смог.

Снижение плановых показателей на 2025 год издание связывает с различными внутренними и внешними факторами, включая возможные экономические и производственные трудности, но точные причины резкого уменьшения производственных мощностей в документах предприятия не называются.

В декабре 2024 года сообщалось об отзывной кампании в отношении 1858 кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые были выпущены с ноября 2023-го на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге. Как отмечалось, у 1150 автомобилей возможны дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Еще у 708 кроссоверов были обнаружены проблемы некорректной работы датчиков скорости.

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