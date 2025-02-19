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14:26, 19 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Сенатор Климов: Встреча Путина и Трампа может помочь нормализации отношений
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может способствовать нормализации отношений двух стран, допустил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также не исключил продвижение в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Поскольку я профессионально занимаюсь дипломатией, я приблизительно понимаю тот простор, тот люфт, который имеется у наших сторон. И хорошо, если в разумные сроки нам удастся обеспечить, прежде всего, перевод двусторонних отношений в плоскость нормального взаимодействия. Не чего-то из ряда вон, а просто нормального, ведь сейчас отношения практически сведены к нулю прежней администрацией США. И, мне кажется, что с этой задачей наши стороны смогут справиться в недалекой перспективе», — сказал политик.

Климов добавил, что урегулирование украинского конфликта во многом зависит от того, готовы ли США учитывать позицию России по ряду ключевых вопросов. В частности, речь идет о новых территориях страны.

«В Вашингтоне, как я понимаю, с нашими принципами знакомы. И, если они будут учитывать их в переговорах, то мы можем продвинуться и по этому вопросу. Насколько далеко — покажет время», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля. Пеков уточнил, что для организации этой встречи требуется время, а также подготовка по линии Министерства иностранных дел.

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