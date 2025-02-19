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15:46, 19 февраля 2025Россия

В российском городе двое детей съели сладости и впали в кому

В Краснодаре двое детей съели сладости и впали в кому
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре семилетняя школьница и ее младший брат съели сладости и впали в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что вечером 18 февраля дети употребили в пищу леденцы. После этого их состояние начало ухудшаться и они впали в кому.

Пострадавших доставили в реанимацию. На данный момент, по данным канала, оба находятся в сознании. Врачам предстоит точный источник ухудшения состояния детей.

Ранее замглавы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова заявила, что местная жительница попробовала воду в стакане и впала в кому. ПЖенщине 29 лет, у нее четверо детей.

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