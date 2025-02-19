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05:03, 19 февраля 2025Мир

В Словакии заявили о неэффективности санкций ЕС против РФ

Советник президента Словакии Кубиш заявил о неэффективности санкций ЕС против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Mikheev / Reuters

Вводимые Европейским союзом санкции неэффективны и не могут остановить действия России на Украине Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал советник президента Словакии по международным делам Ян Кубиш.

По его словам, европейским лидерам необходимо посмотреть, «какое влияние на ЕС оказывает данный набор санкций и какое влияние он оказывает на Россию». Собеседник издания отметил, что это нужно для более постепенных действий.

Ранее премьер республики Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет блокировать возможные санкции Евросоюза против России в ядерной энергетике. Он отметил, что рестрикции, которые могут угрожать словацкой атомной программе, недопустимы. В Братиславе также напомнили, что АЭС Словакии — станции российского происхождения, сотрудничество между странами имеет долгую традицию.

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