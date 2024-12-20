Словакия пообещала блокировать санкции против России в атомной энергетике

Фицо: Словакия намерена блокировать санкции ЕС против РФ в атомной энергетике

Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза (ЕС) против России в атомной энергетике. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. Его цитирует ТАСС.

По его словам, АЭС Словакии — станции российского происхождения, сотрудничество между странами имеет долгую традицию. «Какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы», — подчеркнул премьер-министр, пообещав блокировать санкции подобного рода.

Ранее Фицо призвал не допустить пересыхания газопроводов. Он считает, что, после того как истечет срок соглашения о транзите российского газа через Украину, Европа должна найти способ продолжить поставки этого энергоносителя.

В августе Словакия впервые в истории стала лидером по закупке российских товаров в Европе. На втором месте расположилась Италия, а на третьем — Венгрия.