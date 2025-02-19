Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:36, 19 февраля 2025Культура

Виторган пошутил про занятость восьмилетнего сына от Собчак

Актер Максим Виторган заявил, что не может согласовать встречу с сыном от Собчак
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Актер Максим Виторган рассказал о занятости восьмилетнего сына Платона от бывшей супруги, телеведущей Ксении Собчак. Его слова приводит «Газета.Ru».

Артист намекнул на то, что и у него, и у ребенка очень плотный график, и пошутил, что не может согласовать встречу с мальчиком. «Ладно, я посмотрю, когда смогу по расписанию», — написал отцу Платон.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. После официального развода с актером Собчак заявила, что они с Виторганом воспитывают сына вместе, и назвала это «здоровой ситуацией».

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына, который живет с ее бывшим мужем Павлом Прилучным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      В России отреагировали на решение стран ЕС по 16-му пакету санкций

      Политолог рассказал о рушащихся планах Макрона создать «антитрамповский интернационал»

      Залужный отказался раскрыть планы по участию в президентских выборах на Украине

      Жители Курской области рассказали о потере раненых родных при эвакуации

      «Наращивающей мускулы» Европе предрекли самоизоляцию

      Крушение самолета в Торонто сняли на видео из кабины пилотов другого лайнера

      Российский подросток инсценировал свое похищение

      В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

      Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше