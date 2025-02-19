Виторган пошутил про занятость восьмилетнего сына от Собчак

Актер Максим Виторган заявил, что не может согласовать встречу с сыном от Собчак

Актер Максим Виторган рассказал о занятости восьмилетнего сына Платона от бывшей супруги, телеведущей Ксении Собчак. Его слова приводит «Газета.Ru».

Артист намекнул на то, что и у него, и у ребенка очень плотный график, и пошутил, что не может согласовать встречу с мальчиком. «Ладно, я посмотрю, когда смогу по расписанию», — написал отцу Платон.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. После официального развода с актером Собчак заявила, что они с Виторганом воспитывают сына вместе, и назвала это «здоровой ситуацией».

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына, который живет с ее бывшим мужем Павлом Прилучным.