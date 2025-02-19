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15:51, 19 февраля 2025Забота о себе

Врач оценила эффективность лечения простуды алкоголем

Терапевт Бурнацкая предупредила, что лечение алкоголем усугубляет течение ОРВИ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Употребление алкоголя или обтирание водкой не помогает вылечить ОРВИ, предупредила терапевт Светлана Бурнацкая. Эффективность лечения простуды такими народными методами она оценила в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Бурнацкой, алкоголь не помогает уничтожить вирусы и бактерии, но ослабляет иммунитет и вызывает обезвоживание, что только усугубляет течение ОРВИ. Особенно опасно такое лечение для детей, поскольку, проникая через кожу, спирт может спровоцировать отравление или аллергический приступ, предупредила врач.

Еще одним опасным народным методом терапии простуды Бурнацкая назвала дыхание над картошкой. Она подчеркнула, что этот способ не лечит инфекцию, а только скрывает основные симптомы. Кроме того, по словам терапевта, горячий пар может вызвать ожоги слизистых и дыхательных путей.

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Ранее врач Розанна Гардашник назвала россиянам действенные способы облегчить симптомы простуды. По ее словам, справиться с насморком помогут сосудосуживающие препараты, увлажнить сухой нос — солевые спреи или мазь на основе декспантенола, избавиться от боли в горле — обильное питье, увлажнитель воздуха для помещений и местные анестетики.

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