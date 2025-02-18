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13:34, 18 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали действенные способы облегчить симптомы простуды

Терапевт Гардашник: При ОРВИ нужно пить больше воды и отдыхать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Специальных препаратов для лечения простуды не существует, облегчить симптомы можно, если принимать безрецептурные препараты, пить больше воды и отдыхать, рассказала главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти и некоторые другие действенные способы справиться с ОРВИ.

Справиться с насморком, по словам врача, помогут сосудосуживающие препараты, увлажнить сухой нос — солевые спреи или мазь на основе декспантенола, победить боль в горле — обильное питье, увлажнитель воздуха для помещений и местные анестетики. «Некоторые симптомы, согласно клиническим рекомендациям, вообще не требуют специального лечения при ОРВИ у взрослых. Например, кашель. Однако его все-таки можно облегчить — теми же способами, что и боль в горле: это отказ от курения, увлажнение воздуха в помещении и обильное питье», — перечислила она.

Невозможность повлиять на вирус простудного заболевания Гардашник связала с тем, что возбудителей тысячи, а не один или несколько. «Да, противовирусный препарат может быть эффективен в отношении некоторых видов инфекции. Но вероятность, что вы подхватили именно этот вид, достаточно низкая», — считает терапевт. Она также предостерегла от лечения простуды антибиотиками.

Антибиотики принимают только под контролем врачей — самостоятельный прием может привести к тому, что вы завершите курс слишком рано, либо неправильно выберете время приема, дозировку и другие важные аспекты лечения. В результате инфекцию получится подавить, но не вылечить — выжившие бактерии снова размножатся, симптомы вернутся, а в худшем случае вы получите еще и лекарственную устойчивость

Розанна Гардашникглавный врач Европейского медицинского центра (ЕМС)

Так как выживают под ударом антибиотиков только сильнейшие, наименее восприимчивые к лекарствам бактерии, если человек не вылечил инфекцию полностью, размножаться в организме будут тоже они, и справиться с рецидивом болезни будет гораздо сложнее — лекарства просто не будут работать, предупредила врач.

Кроме того, продолжила Гардашник, в случае с ОРВИ антибиотики в принципе бесполезны. «Эти вещества активны в отношении бактерий, а ОРВИ, как следует из названия, вызывают вирусы. Хотя бактериальная инфекция — возможное осложнение ОРВИ, она развивается значительно позже начала болезни. Диагностировать такое осложнение и назначить специальное лечение может только врач», — разъяснила она.

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При этом, как отметила Гардашник, важно внимательно следить за течением ОРВИ у детей.

Взрослому здоровому человеку не нужно вызывать врача, если температура при ОРВИ поднялась до 38,5 градуса. Хотя это признак интоксикации, в норме организм справляется самостоятельно — нужно просто ждать. Если же температурит ребенок, обязательно нужно обратиться за помощью. Детский организм еще формируется, и ему сложнее выдержать такие нагрузки

Розанна Гардашник главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС)

Ранее Гардашник перечислила правила питания, помогающего в профилактике ОРВИ. Чтобы поддержать иммунитет, врач призвала ограничить количество сахара и фастфуда в рационе, а вместо них добавить продукты, богатые витамином С: это не только цитрусовые, но и клюква, шиповник, квашеная капуста и чеснок.

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