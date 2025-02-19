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09:38, 19 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по АЗС в Херсонской области

Гура: ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар по АЗС в Новой Каховке Херсонской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 февраля обстреляли автомобильную заправочную станцию (АЗС) в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Гура в Telegram.

По его словам, украинские военнослужащие нанесли удар по гражданскому объекту при помощи тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга».

«На территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля (один из которых в нерабочем состоянии — на разборку)», — написал Гура.

18 февраля Новая Каховка также оказалась под обстрелом ВСУ. В результате пострадал мирный житель, мужчина получил минно-взрывную травму с осколочным ранением живота и левой голени.

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