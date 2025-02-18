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12:11, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Гура: Мужчина получил минно-взрывную травму при обстреле ВСУ Новой Каховки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадал мирный житель. Мужчина 1963 года рождения получил минно-взрывную травму с осколочным ранением живота и левой голени.

10 февраля ВСУ нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки. При обстреле был поврежден газопровод, повреждения устранила аварийная бригада.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают тыловые районы Харьковской области. Для этого они применяют дроны и артиллерию.

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