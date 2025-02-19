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17:15, 19 февраля 2025Путешествия

Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

Мужчина выбежал из перевернувшегося самолета в Канаде и снял его на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Мужчина выбежал из перевернувшегося в Торонто (Канада) самолета авиакомпании Delta Air Lines и снял свою реакцию на видео. Ролик опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, как происходит процесс эвакуации пассажиров. Выбраться из воздушного судна людям помогают как работники аэропорта, так и их попутчики.

Параллельно с этим борт, лежащий верх брюхом возле взлетно-посадочной полосы, поливают пеной пожарные машины. При этом возгорания не видно.

«О мой Бог, я был в этом самолете», — комментирует происходящее автор ролика.

18 февраля Bombardier CRJ-900 совершил жесткую посадку в Торонто при сильном ветре и метели. На борту самолета находилось 80 человек, всем удалось выжить. При этом пострадали от 15 до 18 человек.

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