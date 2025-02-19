Заполонившие улицы европейского города туристы попали на видео и разозлили местных жителей

Daily Mail: Заполонившие улицы Венеции туристы разозлили местных жителей

Туристы, заполонившие улицы итальянской Венеции, попали на видео и разозлили местных жителей. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, иностранцы устремились в европейский город, чтобы увидеть Венецианский карнавал. Фестиваль длится две недели в феврале каждого года и включает роскошные балы-маскарады. На записях, распространившихся в сети, видно, как толпы туристов идут по узким улочкам Венеции.

В комментариях итальянцы выразили недовольство происходящим. «Ну почему мы должны так жить?», «Разве нам не следует прекратить все мероприятия, привлекающие туристов? Город и так переполнен», «Веская причина не ехать в Венецию. Она превратилась в туристическую ловушку», — писали юзеры.

Ранее стало известно, что туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть Венецию в 2025 году. Впервые туристический налог был введен в городе в начале 2024 года и составлял 5 евро (471 рубль). Теперь в некоторых случаях отдыхающим придется отдавать целых 10 евро (943 рубля). Такие меры предприняты для сокращения числа туристов.