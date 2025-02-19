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21:02, 19 февраля 2025Мир

Зеленского предостерегли от нападок на Трампа

DM: Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский пожалеет о своих словах про Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что поливал грязью своего американского коллегу Дональда Трампа. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит британская газета The Daily Mail.

По словам Вэнса, очернение Трампа на публике отвратительно и «приведет лишь к обратному эффекту».

«Все, кто знает президента [Трампа], скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — сказал он.

Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия или Китай, а отход европейцев от «некоторых самых фундаментальных ценностей».

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