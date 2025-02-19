Женщина напала на знакомого с мотыгой из-за отмены свидания

FOX News: Американка напала на мужчину с мотыгой из-за отмены свидания

Женщина из США оказалась за решеткой после того, как напала на знакомого из-за отмены свидания. Об этом сообщает FOX News.

47-летняя Мелани Дэвис из штата Флорида собиралась провести вечер с мужчиной в начале февраля. Однако незадолго до встречи он отменил совместные планы. Дэвис так обидело его решение, что она в расстроенных чувствах приехала к его дому в городе Фростпруф около трех часов ночи и стала звать его. Не получив ответа, американка перелезла через забор и проникла в дом. Там она нашла приятеля и стала его бить. Сначала Дэвис била мужчину кулаками, а затем нашла садовую мотыгу и нанесла ею около четырех ударов, сильно повредив ему руку.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители арестовали Дэвис, пострадавшего увезли в больницу. Впоследствии выяснилось, что у Дэвис за плечами 27 арестов за разные мелкие преступления, включая кражи и избиения. Ей предъявили обвинения в проникновении со взломом и причинении вреда здоровью.

Ранее в штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась фаллоимитатором и напала на бывшего мужа. В итоге ему пришлось убежать из дома.