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09:31, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

Ведущая Уильямс выпила и потеряла право перемещаться по дому престарелых
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Венди Уильямс

Венди Уильямс. Кадр: TMZ

Известная американская телеведущая Венди Уильямс, признанная недееспособной и живущая в доме престарелых, потеряла право гулять по учреждению из-за того, что выпила алкоголь. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что изначально ведущая жила в отделении, где не было ограничений на передвижения. Однако в самом начале пребывания в доме престарелых Уильямс посетила ресторан, где выпила много алкоголя.

После этого администрация учреждения приняла решение перевести Уильямс в другое отделение и запретила ведущей пользоваться лифтами. TMZ передает, что руководство хотело избежать повторения случившегося с Уильямс в ресторане.

Сама Уильямс призналась, что за 30 дней, пока она жила в этом отделении, ей удалось подышать свежим воздухом всего дважды — во время походов к стоматологу.

В ноябре 2024 года стало известно, что Уильямс признали недееспособной. Об этом сообщила опекунша телеведущей Сабрина Моррисси. В феврале 2024-го у 60-летней Уильямс диагностировали деменцию.

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