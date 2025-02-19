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17:32, 19 февраля 2025Силовые структуры

Знакомство с девушкой в джакузи обернулось для россиянина многомиллионным вымогательством

В Москве задержали девушку, шантажировавшую мужчину видео совместного секса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве задержали 31-летнюю россиянку, подозреваемую в многомиллионном вымогательстве у 36-летнего мужчины. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в начале феврале мужчина отдыхал в спа-центре, когда к нему подсела девушка и завела знакомство. Вечером пара оказалась в отеле, где предалась сексуальным удовольствиям, часть которых девушка с разрешения нового друга сняла на видео.

На следующий день он получил от новой знакомой сообщение с признанием в любви и просьбой перевести ей три тысячи рублей за нераспространение снятого накануне ролика. Позже она потребовала еще. Кончилось тем, что вымогательница потребовала 5,2 миллиона рублей и трудоустройство с зарплатой 500 тысяч рублей.

Осознав, что вымогательница не остановится, мужчина обратился в полицию, и дальнейшее общение проходило под присмотром оперативников. Сразу после получения фальшивых денег, использованных в рамках оперативного эксперимента, шантажистку задержали.

Ранее сообщалось, что Депутата Госдумы шантажировали перепиской с сайта знакомств и заставили заплатить 100 тысяч рублей.

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