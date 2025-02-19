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15:44, 19 февраля 2025Культура

Звезда «Кухни» рассказала об отношениях с Биковичем

Елена Подкаминская заявила, что получила удовольствие на съемках с Биковичем
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в сериале «Кухня», прокомментировала совместную работу с актером Милошем Биковичем. Об этом актриса рассказала в интервью Пятому каналу.

Подкаминская и Бикович ранее уже снимались вместе в нескольких проектах, поэтому, по словам девушки, им особенно приятно работать друг с другом. На этот раз артисты сыграли главные роли в детективном фильме «Красный шелк».

«Бикович — мой главный партнер в фильме. Мы с ним работали душа в душу. Я получила огромное удовольствие от съемок. Все было очень приятно и очень хорошо», — сообщила актриса.

Ретродетективный боевик «Красный шелк» выйдет в прокат российских кинотеатров 20 февраля 2025 года. Помимо Биковича и Подкаминской, в картине снялись звезда нашумевшего сериала «Слово пацана» Глеб Калюжный, китайская актриса Чжэн Ханьи и другие звезды.

Ранее стало известно, что сценарий нового российского фильма переписали ради участия Милоша Биковича. Поначалу один из самых популярных актеров России отказался от участия в картине «Красный шелк», поэтому сценаристам пришлось поменять сюжет.

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