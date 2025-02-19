Сценарий нового российского фильма переписали ради участия Биковича

Сценарий фильма «Красный шелк» переписали ради участия актера Милоша Биковича

Сценарий российского фильма «Красный шелк» был изменен ради участия актера Милоша Биковича, сыгравшего в проекте главную роль. Об этом сообщает «Пятый канал».

На премьере картины артист рассказал, что изначально был недоволен сценарием, из-за чего отказался от съемок. Однако позже Милош передумал. «Сценарий писали под меня и переделывали, учитывая мои комментарии», — объяснил актер.

Бикович заявил, что он избирателен в работе и особенно требователен именно к сценарию картины, который должен быть логичным, динамичным и интересным. «Факторов много. Самое главное — чтобы он был хорошо написан», — подытожил артист.

Сюжет детектива «Красный шелк» разворачивается в 1927 году в транссибирском экспрессе, где перевозят секретные документы, которые способны определить будущее СССР и Китая. За ценными документами охотятся иностранные разведчики под видом обычных пассажиров. Вместе с Биковичем в картине сыграли Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ирина Алферова и другие. В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Сообщалось, что артисту посекло лицо осколками окон, разбившихся от выстрелов.