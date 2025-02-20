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12:47, 20 февраля 2025Ценности

54-летняя телеведущая отдохнула в бикини на яхте

54-летняя телеведущая Аманда Холден снялась в бикини на яхте на Барбадосе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала откровенное фото с отдыха на Барбадосе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,5 миллиона подписчиков.

54-летняя знаменитость снялась во время прогулки на яхте. Она позировала, лежа на боку в бикини с сине-голубым принтом. Данный комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией.

Кроме того, звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки и дополнила образ ожерельем, браслетами и кольцами. Также она взяла в руку бокал с напитком.

В январе бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала откровенное фото в бикини.

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