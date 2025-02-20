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17:16, 20 февраля 2025Из жизни

65-летняя женщина пробежала семь марафонов за семь дней на семи континентах

Пенсионерка из США Коупланд пробежала 7 марафонов на семи континентах за неделю
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Venti Views / Unsplash

65-летняя жительница США пробежала семь марафонов за семь дней. Об этом пишет FOX29WFLX.

Пенсионерка Лори Коупланд из штата Флорида увлеклась бегом после учебы в университете. За долгие годы бег стал ее главным хобби. К 65 годам она приняла участие в 72 забегах, 15 соревнованиях по триатлону и забеге через Гималаи. Только в 2024 году женщина пробежала 17 марафонов, в том числе четыре марафона за четыре дня в четырех штатах — Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико и Юте.

В 2025 году она стала одной из участниц челленджа World Marathon Challenge. В рамках этого спортивного мероприятия 62 бегуна сели в один частный самолет, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию на семи континентах всего за неделю. С 31 января по 6 февраля они пробежали марафоны на базе Ультима в Антарктиде, в Кейптауне (ЮАР), Перте (Австралия), Дубае (ОАЭ), Мадриде (Испания), Форталезе (Бразилия) и Майами (США). Несмотря на возраст, Коупланд успешно пробежала все семь дистанций — примерно 295 километров в общей сложности.

Коупленд — уроженка города Дженсен-Бич, она называет себя искательницей приключений. Коупленд долго работала бухгалтером и говорит, что бег всегда помогал ей размяться после долгого сидения за письменным столом. Выйдя на пенсию, она по-прежнему бегает почти каждый день и наслаждается общением с другими бегунами из клубов Googan Coffee и Treasure Coast Runners.

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