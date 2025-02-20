75-летнюю россиянку увезли в реанимацию из-за прорыва трубы с кипятком

В Петербурге пенсионерку увезли в реанимацию из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге 75-летнюю пенсионерку увезли в реанимацию из-за прорыва трубы с кипятком в квартире в доме на Искровском проспекте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянку доставили в больницу с ожогами второй степени левой стопы, ягодиц и руки. Ее состояние медики назвали тяжелым.

Пожилую женщину разместили в ожоговой реанимации. По факту случившегося начали проверку.

Аналогичная история произошла в Северной столице в феврале. Тогда пенсионерка обварилась кипятком в ванной, ее спасти не удалось.

До этого стало известно, что в Оренбургской области суд рассмотрит дело 69-летней пенсионерки, ошпарившей кипятком сожителя из-за обиды. В отношении нее было возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Его уже направили в Пономаревский районный суд.