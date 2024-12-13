Россиянка обиделась на сожителя и вылила на него кипяток

В Оренбургской области пенсионерка обиделась на сожителя и ошпарила его кипятком

В Оренбургской области суд рассмотрит дело 69-летней пенсионерки, ошпарившей кипятком сожителя из-за обиды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в мае обвиняемая поссорилась с партнером. Он лег спать, но россиянка затаила обиду. Она взяла чайник и вылила на спящего кавалера вскипевшую воду. Пострадавший получил множественные ожоги.

Против пенсионерки возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Оно уже направлено в Пономаревский районный суд.

Ранее в Свердловской области пенсионер пырнул ножом знакомого, чтобы не показывать ему свою татуировку.

