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08:57, 20 февраля 2025Бывший СССР

Адвокат УПЦ рассказал об отчаянной ситуации на Украине

Адвокат УПЦ Амстердам: Ситуация на Украине отчаянная из-за огромных жертв
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ситуация на Украине на данный момент отчаянная из-за огромного количества жертв на фронте, а также коррупции и непопулярности президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал международный адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X.

«Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна», — подчеркнул он.

По словам Роберта Амстердама, уровень поддержки президента Украины значительно ниже, чем тот, который представлен в опросах. Это доказывают продолжающиеся политические преследования оппонентов украинского руководства. Кроме того, власти страны действительно уничтожили свободную прессу, добавил адвокат.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского провести выборы в стране, чтобы доказать свой высокий уровень одобрения. Если рейтинг украинского лидера очень высокий, то ему не стоит опасаться исхода голосования, посчитал он.

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