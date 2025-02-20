Адвокат УПЦ Амстердам: Ситуация на Украине отчаянная из-за огромных жертв

Ситуация на Украине на данный момент отчаянная из-за огромного количества жертв на фронте, а также коррупции и непопулярности президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал международный адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X.

«Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна», — подчеркнул он.

По словам Роберта Амстердама, уровень поддержки президента Украины значительно ниже, чем тот, который представлен в опросах. Это доказывают продолжающиеся политические преследования оппонентов украинского руководства. Кроме того, власти страны действительно уничтожили свободную прессу, добавил адвокат.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского провести выборы в стране, чтобы доказать свой высокий уровень одобрения. Если рейтинг украинского лидера очень высокий, то ему не стоит опасаться исхода голосования, посчитал он.

