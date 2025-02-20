Создание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) происходило при поддержке властей США, включая Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам в интервью журналисту Такеру Карлсону, запись опубликована на странице журналиста в X.
«В создании церкви принимал участие Государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ», — подчеркнул юрист.
Амстердам заявил о содействии властей США правительству бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в создании ПЦУ и предоставлении ей томоса (документа об автокефалии) в 2019 году. По мнению адвоката УПЦ, Госдеп нарушил конституцию США, открыто участвуя в разрушении религиозных свобод в другом государстве.
Ранее община верующих УПЦ села Подзахарычи Черновицкой области записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и пожаловалась на силовой захват храма. По их словам 26 января неизвестные люди провели подложное голосование за переход храма в общину ПЦУ.