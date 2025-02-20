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08:49, 20 февраля 2025Бывший СССР

Амстердам заявил об участии США в создании раскольнической ПЦУ

Адвокат УПЦ Амстердам: Создание ПЦУ происходило при поддержке властей США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Создание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) происходило при поддержке властей США, включая Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам в интервью журналисту Такеру Карлсону, запись опубликована на странице журналиста в X.

«В создании церкви принимал участие Государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ», — подчеркнул юрист.

Амстердам заявил о содействии властей США правительству бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в создании ПЦУ и предоставлении ей томоса (документа об автокефалии) в 2019 году. По мнению адвоката УПЦ, Госдеп нарушил конституцию США, открыто участвуя в разрушении религиозных свобод в другом государстве.

Ранее община верующих УПЦ села Подзахарычи Черновицкой области записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и пожаловалась на силовой захват храма. По их словам 26 января неизвестные люди провели подложное голосование за переход храма в общину ПЦУ.

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