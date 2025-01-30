В Черновицкой области Украины пожаловались вице-президенту США на силовой захват храма

Община УПЦ пожаловалась вице-президенту США Вэнсу на силовой захват храма

Община верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) села Подзахарычи Черновицкой области записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и пожаловалась на силовой захват храма. Ролик публикует в Telegram издание «Страна.ua».

На видео прихожане Васильевского храма рассказали американскому политику, как 26 января неизвестные люди провели подложное голосование за переход храма в общину раскольнической Православной церкви Украины.

«Готовятся ложные документы на наш храм. А потом силовой штурм с арматурами, болгарками, боевиками, чтобы пролить христианскую кровь и захватить наш православный храм», — заявляют верующие в ролике.

Ранее военкомы в Харьковской области схватили наместника монастыря УПЦ и попытались отправить его на фронт. Инцидент произошел в городе Бабаев. Священнослужителя в рясе задержали и направили на военно-врачебную комиссию.