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20:11, 30 января 2025Бывший СССР

В Черновицкой области Украины пожаловались вице-президенту США на силовой захват храма

Община УПЦ пожаловалась вице-президенту США Вэнсу на силовой захват храма
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Chris Kleponis - CNP / Reuters

Община верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) села Подзахарычи Черновицкой области записала видеообращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и пожаловалась на силовой захват храма. Ролик публикует в Telegram издание «Страна.ua».

На видео прихожане Васильевского храма рассказали американскому политику, как 26 января неизвестные люди провели подложное голосование за переход храма в общину раскольнической Православной церкви Украины.

«Готовятся ложные документы на наш храм. А потом силовой штурм с арматурами, болгарками, боевиками, чтобы пролить христианскую кровь и захватить наш православный храм», — заявляют верующие в ролике.

Ранее военкомы в Харьковской области схватили наместника монастыря УПЦ и попытались отправить его на фронт. Инцидент произошел в городе Бабаев. Священнослужителя в рясе задержали и направили на военно-врачебную комиссию.

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