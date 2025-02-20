Блогер Лебедев назвал ошибкой неумение России заинтересовать Украину

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главную геополитическую ошибку, которую, по его мнению, совершила Россия. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что она связана с Украиной.

По мнению блогера, главный внешнеполитический просчет России заключается в том, что страна недостаточно эффективно занимается собственным пиаром. В частности, Россия не смогла заинтересовать Украину теми возможностями, которые у нее есть, заявил Лебедев.

«Лучшая на свете страна, с лучшими людьми, с лучшей культурой, с лучшей едой, лучшим городом, самым главным в мире, с Москвой, она как-то не сумела себя себя продать своему ближайшему соседу», — порассуждал дизайнер. Он заявил, что сейчас России стоит исправить эту ошибку.

Ранее Лебедев назвал одно мнение о Западе опасным и предостерег от него россиян. Он заявил, что жителям России не стоит считать иностранцев врагами.