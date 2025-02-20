Боец ВСУ занял денег у бабушки из Курахово на взятку для побега

Пленный боец ВСУ занял денег у бабушки из Курахово на взятку для побега

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав занял денег у престарелой жительницы Курахово, чтобы заплатить командиру взятку для побега. Слова украинского минометчика публикует РИА Новости.

«Я заключил контракт на три года. На семь тысяч [гривен]. (...) Комбат [с позывным] Маэстро за 50 тысяч гривен [позволил сбежать]. Деньги [на взятку] попросил у бабушки», — рассказал военный.

Отмечается, что представители спецслужб проведут проверку на причастность пленного к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса.

Ранее пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что узнал о том, что находится в Курской области, только после попадания в российский плен. По его словам, командование показало ему точку на карте с местом, в которое он должен добраться, но не сообщило, в какой регион его отправляет.