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19:26, 20 февраля 2025Путешествия

Бывшая российская стюардесса назвала отношения с пилотами «зашкваром»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Бывшая российская стюардесса высказалась об отношениях членов экипажа с пилотами, назвав их «зашкваром». Своим мнением она поделилась на своей странице @s.luzhkova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам экс-бортпроводницы, пилоты чаще всего жадные, скучные и высокомерные люди. «Плюс у большинства геморрой», — заключила она.

Ранее другая стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение.

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