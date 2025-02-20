Бывшая российская стюардесса назвала отношения с пилотами «зашкваром»

Бывшая российская стюардесса высказалась об отношениях членов экипажа с пилотами, назвав их «зашкваром». Своим мнением она поделилась на своей странице @s.luzhkova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам экс-бортпроводницы, пилоты чаще всего жадные, скучные и высокомерные люди. «Плюс у большинства геморрой», — заключила она.

Ранее другая стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение.