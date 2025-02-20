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11:16, 20 февраля 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады назвал цель Зеленского в диалоге с Трампом

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский договаривается с Трампом о личных гарантиях
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский договаривается с президентом США Дональдом Трампом не о судьбе Украины и ее ресурсах, а о личных гарантиях. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, передает его слова РИА Новости.

«Нет сомнений, что он пытается договориться с Трампом. Ему все равно, что будет с Украиной и ее ресурсами. Его интересуют только личные гарантии. Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Великобритании. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ», — рассказал он.

По словам бывшего парламентария, Трамп хочет получить от сделки с Зеленским «приятное ощущение», чтобы в глазах американцев она выглядела как выгодное соглашение. «[Бывший президент США] Джо Байден бесплатно снабжал Киев оружием и деньгами, а нынешний президент не дал ничего, но заработал 500 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Царев также отметил, что, если у Дональда Трампа не получится договориться об этом с Зеленским, он найдет другого партнера в Киеве. По его словам, именно такой подход объясняет слова главы Белого дома о необходимости проведения выборов на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов. Президент США подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только российское желание, оно исходит и от других стран.

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