Двое москвичей переправляли наркотики в банках из-под тушенки и попали под следствие

В Калмыкии задержали москвичей, переправлявших наркотики в банках из-под тушенки

В Элисте полицейские задержали 31-летнего и 34-летнего жителей Москвы, распространявших запрещенные вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

По данным ведомства, приятели работали на разные теневые интернет-магазины. Один из них размещал свертки с наркотиками, предназначенными для расфасовки и перепродажи, а второй организовывал тайники-закладки. После того как фигуранты разложили партию из 30 свертков по тайникам в Элисте, их задержали.

Отмечается, что для перевозки веществ задержанные использовали консервные банки: наркотики маскировали под тушенку. Всего полицейские изъяли 200 граммов мефедрона и гашиша. Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей.