Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 20 февраля 2025Силовые структуры

Российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей

ФТС: За контрабанду 140 килограммов наркотиков на 350 млн руб. задержан мужчина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, при досмотре фуры, прибывшей из Беларуси, сотрудники таможни обнаружили тайник под спальным местом водителя. В нем было 150 полимерных брикетов с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общим весом более 140 килограммов и стоимостью около 350 миллионов рублей.

У 43-летнего мужчины также не было документов на машину, он задержан. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что российская таможня раскрыла детали задержания американца с мармеладом в аэропорту Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Бывшего замминистра культуры российского региона оштрафовали за растрату

      В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше