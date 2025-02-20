Российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей

ФТС: За контрабанду 140 килограммов наркотиков на 350 млн руб. задержан мужчина

Российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, при досмотре фуры, прибывшей из Беларуси, сотрудники таможни обнаружили тайник под спальным местом водителя. В нем было 150 полимерных брикетов с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общим весом более 140 килограммов и стоимостью около 350 миллионов рублей.

У 43-летнего мужчины также не было документов на машину, он задержан. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что российская таможня раскрыла детали задержания американца с мармеладом в аэропорту Москвы.