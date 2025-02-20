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11:55, 20 февраля 2025Силовые структуры

Двум украинским пилотам запросили сроки за подготовку теракта в России

Прокурор запросил 30 лет пилотам ВСУ Шиманскому и Морозову за подготовку теракта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы для двух украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в подготовке теракта на территории России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме реального лишения свободы пилотам Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили назначить штрафы в размере трех и одного миллиона рублей соответственно. Приговор огласят 27 февраля.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела Шиманского и Морозова. Они обвиняются в совершении преступлений, попадающих под действие семи статей УК РФ.

Материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну.

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