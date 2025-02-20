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09:29, 20 февраля 2025Экономика

Едкий запах в российском городе объяснили

Губернатор Бусаргин связал едкий запах в Саратове с атмосферными явлениями
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жители нескольких районов Саратова пожаловались на едкий запах в воздухе. Причину этого явления объяснил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По информации издания «СарИнформ», с соответствующей проблемой столкнулись жители микрорайона Улеши, поселка Юбилейного, а также в районе театра драмы, вокруг парка имени Горького и в других частях города. При этом неприятный запах в воздухе стоял и утром в четверг, 20 февраля. Одни местные жители отмечают, что он похож на запах керосина, другие — на «тухлятину» и запах газа.

«Специалисты на постоянной основе берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ. По итогам вчерашнего дня превышений зафиксировано не было. Специалисты уточняют, что запах может быть связан с атмосферными явлениями», — поделился информацией Бусаргин. Глава региона также отчитался, что направил обращение в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и чаще брать пробы воздуха в разных районах Саратова.

Накануне на зловоние пожаловались жители нескольких микрорайонов Рязани.

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