Жители российского города пожаловались на «отравленный воздух»

Жители Рязани пожаловались на зловоние

Жители Рязани пожаловались на «отравленный воздух», который чувствуется в нескольких микрорайонах. Они записали петицию с требованием властей обратить внимание на данную проблему — обращение опубликовано на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).

В нем говорится, что воздух в городе загрязнен и проблема стала особенно острой в последние годы. По словам инициаторов обращения, в воздухе многократно превышены допустимые нормы содержания вредных веществ, таких как сероводород, фенол и формальдегид. Это приводит к ухудшению здоровья жителей и негативно сказывается на окружающей среде.

Активисты призвали установить постоянные системы мониторинга качества воздуха в разных районах города и вблизи предприятий, интегрировать данные о качестве воздуха в государственную сеть мониторинга, а также регулярно проверять предприятия на соответствие экологическим нормам. Они также посоветовали развивать общественный транспорт и велодорожки, проводить озеленение города и модернизировать городские предприятия, построив очистные сооружения.

Ранее жители Кургана пожаловались на сильный запах гари с Шуховского полигона, который идет со стороны ТРЦ «ГиперСити» и становится сильнее к центру города, а также сильно ощущается в Заозерном районе.