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13:41, 20 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала замглавы отдела налоговой по делу о взятке на 37 миллионов рублей

В Новосибирске ФСБ задержала замглавы налоговой инспекции по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирске ФСБ задержала замглавы налоговой инспекции по делу о взятке на 37 миллионов рублей. Об этом в четверг, 20 февраля, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РБК.

По данным следствия, замруководителя налоговой через посредницу вымогал взятку у главы коммерческой организации за оказание влияния на результаты выездной налоговой проверки. В августе 2023 года инспектор получил через посредника 1,2 миллиона рублей взятки, а в июле 2024 года через подельницу еще 4,3 миллиона рублей.

В феврале у главы коммерческой организации потребовали 32 миллиона рублей. Теперь чиновник и его подельница стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что российский полицейский получил взятку от бизнесмена в виде дома из кедра и попался.

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