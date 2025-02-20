ФСБ задержала замглавы отдела налоговой по делу о взятке на 37 миллионов рублей

В Новосибирске ФСБ задержала замглавы налоговой инспекции по делу о взятке

В Новосибирске ФСБ задержала замглавы налоговой инспекции по делу о взятке на 37 миллионов рублей. Об этом в четверг, 20 февраля, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РБК.

По данным следствия, замруководителя налоговой через посредницу вымогал взятку у главы коммерческой организации за оказание влияния на результаты выездной налоговой проверки. В августе 2023 года инспектор получил через посредника 1,2 миллиона рублей взятки, а в июле 2024 года через подельницу еще 4,3 миллиона рублей.

В феврале у главы коммерческой организации потребовали 32 миллиона рублей. Теперь чиновник и его подельница стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что российский полицейский получил взятку от бизнесмена в виде дома из кедра и попался.