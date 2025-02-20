Российский полицейский получил взятку от бизнесмена в виде дома из кедра и попался

Полицейский из Красноярска задержан за получение дома из кедра в качестве взятки

В Красноярске задержан бывший сотрудник полиции по подозрению в получении взятки от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, все произошло в период с 2021 по 2022 год, когда фигурант работал начальником отделения следственной части, а в его производстве оказалось уголовное дело предпринимателя, обвиняемого в незаконной рубке лесов. В какой-то момент полицейский за взятку в виде дома пообещал уменьшить размер ущерба, причиненный мужчиной, со 182 миллионов рублей до 110 миллионов. Бизнесмен согласился, построил дом из кедра стоимостью около двух миллионов рублей и передал его силовику.

Сейчас экс-полицейский находится под стражей. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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