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18:34, 20 февраля 2025Мир

Генсек НАТО призвал страны Европы перестать ныть

Генсек НАТО Рютте призвал Европу перестать ныть и добиться участия в переговорах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Страны Европейского союза (ЕС) должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Европейские страны должны перестать ныть и предпринять конкретные действия, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине. Все эти заявления о том, что "нас не пригласили", я скажу на это — организуйтесь, чтобы сесть за стол переговоров», — указал генсек военного блока.

Рютте добавил, что считает правильным решение президента США Дональда Трампа начать продвижение мирной инициативы. Кроме того, он высоко оценил деятельность президента Франции Эммануэля Макрона по проведению саммитов с целью помощи Украине.

Ранее Рютте призвал Европу прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине и предложить конкретные идеи по миру. В своем обращении на полях Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что необходимо увеличить расходы, обеспечить военную подготовку и продолжить поставку оружия на Украину.

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