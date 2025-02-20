Глухой водитель грузовика в Великобритании сбил туристку и сломал ей позвоночник

Liverpool Echo: Глухой водитель грузовика в Ливерпуле сбил туристку из Польши

Глухой водитель грузовика сбил туристку из Польши и едва не лишил ее жизни в Ливерпуле, Великобритания. Подробностями истории поделилось местное издание Liverpool Echo.

Уточняется, что сама авария произошла в октябре 2023 года, однако Ливерпульский королевский суд озвучил приговор виновнику ДТП только в среду, 19 февраля. В материалах по делу говорится, что 80-летний пенсионер Майкл Джонс после посещения торгового центра сел в автомобиль и перепутал педали, пытаясь выполнить поворот перед поездкой домой. Из-за этого грузовик отлетел назад и врезался в пешехода — туристку Марию Огинскую, которая шла по улице с кузиной Магожатой и мужем Норбертом. После этого машина продолжила движение, пока не врезалась в угол здания.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые подняли грузовик, чтобы вытащить из-под него пострадавшую. Женщине провели сердечно-легочную реанимацию и отправили ее в больницу с переломами позвоночника, лопатки, таза и ребер. Ей потребовалось несколько переливаний крови и три операции из-за «серьезных и изменивших жизнь» травм. Кроме того, Огинской поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

В материале говорится, что пенсионер добровольно пришел на допрос в полицейский участок и признался детективам, что его нога «должно быть, соскользнула с тормоза на педаль газа». Предыдущих судимостей у Джонса нет. Его приговорили к 16 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 18 месяцев и обязали выплатить судебные издержки в размере 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей) плюс компенсацию потерпевшей.

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