Илон Маск «нашел» пропавшие деньги для Украины

Маск: часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках политиков США

Значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. К такому выводу пришел американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

По его утверждению, средства осели в карманах представителей Национального комитета Демократической партии, а также ряда членов Республиканской партии. «Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», – отметил он.

Ранее Зеленский опроверг данные о выделенных Украине властями США сотнях миллиардов долларов. Он подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.