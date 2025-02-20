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22:47, 20 февраля 2025Мир

Илон Маск «нашел» пропавшие деньги для Украины

Маск: часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках политиков США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. К такому выводу пришел американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

По его утверждению, средства осели в карманах представителей Национального комитета Демократической партии, а также ряда членов Республиканской партии. «Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», – отметил он.

Ранее Зеленский опроверг данные о выделенных Украине властями США сотнях миллиардов долларов. Он подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.

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