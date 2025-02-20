Коллекцию одежды Supreme со Спанч Бобом высмеяли в сети фразой «так уродливо, что смешно»

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежду американского модного бренда Supreme. Соответствующие комментарии появились на странице бренда в X (ранее — Twitter).

Марка совместно с детским телеканалом Nickelodeon выпустила куртки с персонажами из популярного мультика «Спанч Боб». Кроме того, в продажу поступила специальная коллекция для велосипедистов, в которой представлены комбинезон, футболка, бейсболка и бутылка для воды. При этом все изделия и аксессуары оформлены изображениями Спанч Боба и Патрика Стара.

Юзеры не оценили коллаборацию компаний и раскритиковали ее следующими фразами: «Я никогда не думал, что доживу до этого дня», «Это очень плохо. Дайте мне телефон креативного директора», «Так уродливо, что смешно», «Представьте себе взрослого мужчину, который это будет носить», «Немного рановато для первоапрельской шутки».

В январе сообщалось, что в Центральном универсальном магазине начали продавать лопаты Supreme за 57 тысяч рублей.