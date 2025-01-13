В ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей

В ЦУМе начали продавать лопаты люксовой марки Supreme за 57 тысяч рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать лопаты американского люксового бренда Supreme. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о бытовом предмете, предназначенном для уборки снега. Он изготовлен из алюминия и выполнен в красном цвете. Кроме того, на лопате присутствуют логотип марки и черная ручка. Данный товар можно приобрести за 57,2 тысячи рублей.

В ноябре прошлого года российская компания Bork запустила в продажу пледы за сотни тысяч рублей. Так, покупателям предлагались выполненные вручную из кашемира и натуральной шерсти изделия. При этом уточнялось, что они были наполнены пухом и окантованы натуральной кожей. Стоимость такого пледа составляла 297 тысяч рублей.