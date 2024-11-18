Bork предложил россиянам пледы за 297 тысяч рублей

Российский бренд Bork предложил покупателям пледы за 297 тысяч рублей

Российская компания Bork предложила покупателям пледы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте премиального бренда.

Речь идет об изделии, выполненном вручную из кашемира и натуральной шерсти. При этом оно наполнено гусиным пухом и окантовано натуральной кожей. Согласно информации на сайте, сам плед изготавливается в Италии, а его стоимость составляет 297 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton решил продавать чемоданы-раскладушки за десятки миллионов рублей. Уточнялось, что модельер Николя Жескьер преобразил культовый чемодан и адаптировал его к современному образу жизни. Роскошное изделие можно использовать в качестве гостевой кровати или кушетки.