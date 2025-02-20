Криминальному авторитету из 90-х предъявили обвинение в организации еще одной расправы

В Петербурге авторитета Кулибабу обвинили в организации еще одного убийства

В Петербурге криминальному авторитету из 1990-х годов, бывшему главе региональной Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одной расправы в 1995 году. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 30 лет назад Дмитрий Скворцов, Кулибаба и еще несколько человек решили расправиться с членом банды Александром Бобровым. Скворцов по указанию Кулибабы за 2000 долларов привлек исполнителя преступления и выдал ему пистолет с глушителем. 14 марта 1995 года приятель Боброва, не входящий в состав банды, привел исполнителя домой к Боброву. Там киллер три раза выстрелил жертве в голову.

Отмечается, что Скворцова объявили в розыск, киллера уже нет в живых, а приятелю Боброва вынесен обвинительный приговор.

Ранее в Санкт-Петербургском городском суде состоялось оглашение обвинительного вердикта коллегии присяжных, которая рассматривала уголовное дело Кулибабы, а также двух его сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. Историю криминального авторитета и его темных тайн из 90-х рассказывала «Лента.ру».