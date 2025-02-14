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20:10, 14 февраля 2025Силовые структуры

Присяжные вынесли вердикт криминальному авторитету из 90-х

В Петербурге присяжные признали виновным Кулибабу в убийстве Кувалды и силовика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Кулибаба

Владимир Кулибаба. Кадр: Блокнот Молдовы Эксклюзив / YouTube

В Санкт-Петербургском городском суде состоялось оглашение обвинительного вердикта коллегии присяжных, которая рассматривала уголовное дело криминального авторитета из 1990-х годов и бывшего главы региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, а также двух его сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Присяжные сочли доказанной вину Кулибабы в руководстве бандой и организации в 1993 году расправы над предпринимателем Игорем Савиным (Кувалда) и силовиком Кириллом Угольниковым. Также авторитет причастен к покушению на бывшего помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова. Мотивом расправы был передел сфер влияния в преступной группировке.

В этих преступлениях был замешан Мотыль, а вот участие Карпинского, по мнению присяжных, следствию не удалось доказать.

Кулибаба отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Его задержали в декабре 2021 года. Он неоднократно фигурировал в расследованиях заказных убийств, но годами умудрялся уходить от правосудия, прячась под маской законопослушного бизнесмена и мецената. Историю криминального авторитета и его темных тайн из 90-х рассказывала «Лента.ру».

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