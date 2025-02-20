Летевший из Москвы самолет с пассажирами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы самолет подал сигнал срочности из-за беременной пассажирки

Летевший из Москвы самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим в Минеральные Воды Boeing 737–800 в четверг, 20 февраля. Во время полета экипаж доложил о больной пассажирке на борту. По данным источника, ею оказалась 25-летная беременная женщина.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Минвод. О состоянии больной не сообщается.

Ранее самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Инцидент произошел утром в четверг, 20 февраля, на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Иркутск.