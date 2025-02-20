Российский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира

«Авиаторщина»: Boeing 737 вернулся в аэропорт Москвы из-за кончины пассажира

Самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла утром в четверг, 20 февраля, на борту Boeing 737, который летел из Москвы в Иркутск. На высоте 10 тысяч метров пилоты объявили сигнал срочности из-за того, что один из пассажиров, 70-летний мужчина, не подавал признаков жизни.

По данным источника, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт Шереметьево и запросил реанимацию по прибытии. Тем временем в столичной авиагавани объявили тревогу для обеспечения посадки лайнера с превышением посадочной массы.

Как сообщает Telegram-канал, все это время медики, которые оказались в числе пассажиров, пытались реанимировать попутчика, но безуспешно. Самолет совершил благополучную посадку в Москве, а путешественники вылетели в Иркутск на другом воздушном судне.

В декабре 2024 года пассажир почувствовал недомогание на борту летевшего из Египта в Россию самолета и не выжил. Бортпроводники пытались оказать 63-летнему мужчине помощь, но его состояние только ухудшалось.