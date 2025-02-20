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10:20, 20 февраля 2025Силовые структуры

Ликвидированный ФСБ в Саратовской области украинский агент попал на видео

ФСБ показала ликвидированного в Саратовской области украинского агента
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

ФСБ показала оперативное видео с ликвидированным в Саратовской области украинским агентом, который готовил теракт против местного чиновника. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны силовики, которые осматривают тело. Найден пистолет Макарова. Правоохранители приходят в квартиру подозреваемого, там в ходе обыска обнаружены компоненты взрывного устройства.

48-летний россиянин планировал подорвать служебную машину чиновника. Он забрал из тайника взрывное устройство. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силовиками.

Его завербовали во время нахождения на Украине. Он прошел боевую подготовку в Киеве, а затем приехал в Россию для совершения терактов.

Мужчина следил за саратовским чиновником и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе. Также он фиксировал последствия ударов украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса в Саратовской области.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело.

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