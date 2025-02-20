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11:12, 20 февраля 2025Культура

Маликов ответил на обвинения в хайпе на молодых артистах

Певец Дмитрий Маликов заявил, что записывает треки с молодежью ради развития
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Певец Дмитрий Маликов ответил на критику новой песни «Веном бой», записанной в дуэте с начинающим певцом 5opka (настоящее имя — Кирилл Баранов). Публикацию артист разместил в личном Telegram-канале.

По словам Маликова, он записывает музыку с молодыми исполнителями не ради хайпа, а ради развития. «Проложить мостик между поколениями — это тоже работа», — заявил певец. Дмитрий отметил, что очень не хочет стагнации: «Моя работа — развиваться. Время не стоит на месте, и я тоже».

Ранее артист представил ролик на трек «Веном бой», который стал вирусным в соцсети TikTok, набрав миллион просмотров за один день. Фанаты предположили, что Маликов вдохновился нашумевшей песней «Сигма бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская.

В январе продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Маликова за выступление. По словам медиаменеджера, певец пользуется огромной популярностью у организаторов.

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