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08:04, 20 февраля 2025Мир

Маск не признал права Зеленского представлять волю украинского народа

Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы», — написал он.

Отмечается, что Маск прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении.

Ранее Маск обвинил Зеленского в лишении жизни американского журналиста Гонсало Лиры. Уточняется, что Лира, осужденный за критику Зеленского, ушел из жизни в украинской тюрьме.

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